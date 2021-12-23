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Политика
Путин фразой «До чего противные» прокомментировал отключение газа Германии
23 декабря, 2021 13:57
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Kremlin Pool/Global Look Press
Журналист на пресс-конференции президента России Владимира Путина заявил, что после повышения цен на газ в Европе начались обвинения в адрес «Газпрома». На вопрос, есть ли в этих обвинениях доля правды, глава государства заявил, что «конечно, нет».
Путин начал: «Попытка с ног на голову все поставить. Да врут всё время».
Он заверил, что газ поставляется в полном объеме.
Президент напомнил, что Германия - самый большой потребитель российского газа.
Президент эмоционально продолжил комментировать обвинения в небронировании мощностей по Ямал-Европе: «До чего противные... Это переходит все границы». Трансляция идет на YouTube.
Ранее немецкое издание назвало причину, по которой Путин мог «отключить» газ Германии.
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