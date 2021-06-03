Дмитрия Гудкова арестовали после получения Кремлем данных о его высоком рейтинге
Перед задержанием политика Дмитрия Гудкова, который проходит подозреваемым по уголовному делу о неуплате долга по аренде властям Москвы, Кремль получил данные соцопросов, которые говорили о высоком рейтинге оппозиционера.
Как выяснилось, у Гудкова высокие рейтинги в Тушинском округе Москвы, по которому он планировал баллотироваться в Госдуму. Так, проголосовать за него были готовы 20−25% избирателей. При этом в Администрации президента России дали установку, чтобы никто из представителей несистемной оппозиции не оказался в парламенте, сообщает Telegram-канал «Проект» со ссылкой на свои источники.
1 июня экс-депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков был задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Претензии касаются деятельности компании «Сектор-2А», принадлежащей тёте Гудкова Ирине Ермиловой. В материалах дела сказано, что компания задолжала правительству Москвы свыше одного миллиона рублей из-за неуплаты аренды помещения в 2015-2017 годах.