Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова задержали. Над ним «висят» два уголовных дела

Политика

Накануне был задержан оппозиционный политик, экс-депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Гудков по подозрению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом.

Претензии касаются деятельности компании «Сектор-2А», принадлежащей тёте Гудкова Ирине Ермиловой. В материалах дела сказано, что компания задолжала правительству Москвы свыше одного миллиона рублей из-за неуплаты аренды помещения в 2015-2017 годах.

Обыски прошли у всех родственников Гудкова, а также у его бывшего помощника Александра Соловьева и начальника штаба Гудкова Виталия Венидиктова.

Известно, что политик в настоящее время находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38 в Москве. Там же его тётя. Оппозиционер задержан на двое суток до решения вопроса о мере пресечения.

Кроме того, сегодня в Telegram-канале Life Shot появилась информация о том, что силовики, проводя обыск в одной из квартир Дмитрия Гудкова, обнаружили боевые патроны и снаряд.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов», — сказано в сообщении Tg-канала.

Ситуацию прокомментировала супруга Дмитрия Гудкова Валерия. По ее словам, опубликованная каналом информация не соответствует действительности.

«Информация кремлёвских помоек о том, что у Дмитрия найдены патроны и будет возбуждено дело о незаконном хранении оружия, – ложь. Патроны были найдены в доме Геннадия Гудкова, они от его наградного оружия, на которое есть все документы, Дмитрий ни к дому, ни к оружию отношения не имеет», — сообщила она.

Также Валерия Гудкова добавила, что поскольку Геннадий Гудков находится за рубежом, лицензия была просрочена на 3 месяца, сейчас она на переоформлении.

«Ни о каком уголовном деле не может идти речи», — заключила спутница политика в его Telegram-канале.