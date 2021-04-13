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Политика

Дмитрий Рогозин выдвинул два радикальных предложения и заинтересовал Владимира Путина

Лилия Караева
13 апреля, 2021 17:40
1 мин
Лилия Караева
13 апреля, 2021 17:40
1 мин
Дмитрий Рогозин
Global Look Press

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на совещании по развитию отечественной космонавтики под председательством президента России Владимира Путина выдвинул два радикальных предложения. Он считает, что их реализация обеспечит стране прорыв мирового уровня.

Одна идея Рогозина связана с выходом из МКС после 2025 года и одновременным развертыванием национальной орбитальной станции ФОРТ РОСС. С ее помощью можно наблюдать за всей Землей. Кроме того, станция сможет осуществлять пролет над важной для России Арктикой каждые полтора часа.

Экипаж не будет находиться на станции постоянно - он нужен для периодической проверки исследовательского оборудования.

Второе предложение - ускорение работ по созданию и запуску на орбиту своеобразного межпланетного буксира - модуля с ядерной установкой и ионовыми двигателями. Это позволит опередить США и КНР в освоении дальнего космоса, передает Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

Президент с большим интересом встретил предложения. По итогам совещания выйдет перечень поручений Путина.

Ранее Рогозин пообещал через 3 года обеспечить всех россиян космической связью.

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