Дмитрий Рогозин планирует обеспечить всех россиян космической связью

Наука и медицина

Через 3 года вся страна будет покрыта космической связью и широкополосным доступом в Интернет. Такие планы строит генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в первую очередь компания займется развертыванием Интернета, поскольку граждане страны неоднократно заявляли публично о проблемах с сетью в отдаленных уголках государства.

«Планируем после утверждения программы «Сфера» немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», – цитирует Рогозина ТАСС.

Также он отметил, что приоритетом в этом вопросе для госкорпорации является Арктическая зона.

Ранее сообщалось о том, что Рогозин раскритиковал предложение основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о необходимости устроить бомбардировку на Марсе.