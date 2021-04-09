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Дмитрий Рогозин планирует обеспечить всех россиян космической связью

Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 15:47
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 апреля, 2021 15:47
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Через 3 года вся страна будет покрыта космической связью и широкополосным доступом в Интернет. Такие планы строит генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в первую очередь компания займется развертыванием Интернета, поскольку граждане страны неоднократно заявляли публично о проблемах с сетью в отдаленных уголках государства.

«Планируем после утверждения программы «Сфера» немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», – цитирует Рогозина ТАСС.

Также он отметил, что приоритетом в этом вопросе для госкорпорации является Арктическая зона.

Ранее сообщалось о том, что Рогозин раскритиковал предложение основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска о необходимости устроить бомбардировку на Марсе.

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