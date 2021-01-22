Политика

Видеоматериал оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это вранье и «хорошая качественная «клюква».

Об этом Песков сказал, отвечая на вопрос журналистов, не хотят ли в Кремле дать разъяснения, чтобы снять вопросы у людей.

Он сказал: «Здесь не нужны никакие разъяснения... Буквально несколько дней назад, когда появился этот материал, мы сказали, что это не соответствует действительности, что какие-то инсинуации относительно того, что президент имеет отношение к каким-то объектам в Геленджике, не соответствуют действительности. Это просто вранье. Путин не имеет к этому никакого отношения. Все компиляционные материалы, которые содержатся там - это хорошая качественная «клюква», которая вызывает большое количество просмотров».

Он отрицает, что Путин пользуется объектом и бывает там. Пресс-секретарь напомнил, что «у нас много крупных, менее крупных, совсем крупных бизнесменов, которые могут строить любые объекты».

Песков прокомментировал информацию, что строительство резиденции начиналось при участии Управделами президента. По его словам, у организации «очень большой объем разных объектов», включая госсобственность, стройки и реставрации.

«Это опять же не означает, что президент имеет какое-то отношение к этим объектам», - заключил пресс-секретарь. Его слова приводит «Интерфакс».

На вопрос, был ли Путин на территории объекта в Геленджике, кремлевский чиновник сказал: «Мне неизвестно о том, что он там когда-то был, я такой информацией не располагаю».

Расследование, о котором интересовались журналисты, вышло 19 января. На сегодняшний день оно набрало 54 миллиона просмотров. Навальный рассказал о «дворце Путина» с собственным театром, персональной церковью, тоннелем для выхода к морю, вертолетной площадкой и императорскими интерьерами.