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Политика
Дмитрий Песков рассказал о пользе фейкньюс и практике лгать во благо
21 мая, 2021 11:45
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imago stock&people
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на просветительском форуме «Новое знание» о том, какую пользу несут фейковые новости. По его словам, благодаря лживым информационным вбросам можно с легкостью выявить врага и держать его в поле зрения.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обществу необходимо научиться отличать истину ото лжи и соблюдать цифровую гигиену.
«Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда», – убежден Песков, подчеркнувший, что фейки являются мощным оружием в информационной войне, и призвавший не доверять всему, что публикуется в сети, передает РИА Новости.
Ранее Кремль прокомментировал «преследование» Минюстом независимых СМИ.
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