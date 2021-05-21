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Дмитрий Песков рассказал о пользе фейкньюс и практике лгать во благо

Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 11:45
1 мин
Марьям Ибрагимова
21 мая, 2021 11:45
1 мин
imago stock&people
imago stock&people

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на просветительском форуме «Новое знание» о том, какую пользу несут фейковые новости. По его словам, благодаря лживым информационным вбросам можно с легкостью выявить врага и держать его в поле зрения.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обществу необходимо научиться отличать истину ото лжи и соблюдать цифровую гигиену.

«Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда», – убежден Песков, подчеркнувший, что фейки являются мощным оружием в информационной войне, и призвавший не доверять всему, что публикуется в сети, передает РИА Новости.

Ранее Кремль прокомментировал «преследование» Минюстом независимых СМИ.

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Дмитрий Песков
Кремль
Новости
Фейки
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