Дмитрий Песков рассказал о пользе фейкньюс и практике лгать во благо

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на просветительском форуме «Новое знание» о том, какую пользу несут фейковые новости. По его словам, благодаря лживым информационным вбросам можно с легкостью выявить врага и держать его в поле зрения.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обществу необходимо научиться отличать истину ото лжи и соблюдать цифровую гигиену.

«Ложь, она во благо на самом деле не может быть никогда», – убежден Песков, подчеркнувший, что фейки являются мощным оружием в информационной войне, и призвавший не доверять всему, что публикуется в сети, передает РИА Новости.

Ранее Кремль прокомментировал «преследование» Минюстом независимых СМИ.