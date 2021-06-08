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Политика
Дмитрий Медведев считает искусственный интеллект аморальным и требует его запретить
8 июня, 2021 16:12
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Kremlin Pool/Global Look Press
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев забеспокоился — искусственный интеллект всё активнее и активнее внедряется в жизнь человека, хотя говорить уверенно о его положительных свойствах пока сложно. В связи с этим экс-президент России предложил запретить некоторые формы ИИ, а также ограничить его использование в отдельных сферах.
По словам Медведева, нужно разработать рекомендации по моральной стороне использования искусственного интеллекта, поскольку в этой области немало проблем из-за ряда нерешенных этических вопросов, передает ТАСС.
Ранее стало известно о том, что ЕС выяснил число политзаключенных в Беларуси. Намерен мстить.
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