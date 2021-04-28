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Политика

Дмитрий Медведев рассказал о несуществующей больше 100 лет проблеме расовой дискриминации в РФ

Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 15:37
1 мин
Марьям Ибрагимова
28 апреля, 2021 15:37
1 мин
MIT Russia/via Globallookpress.com
MIT Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что Россия стала свободной от расовых предрассудков страной. С данной проблемой жители государства не сталкиваются уже как минимум 100 лет, уверен политик.

«Никаких проблем в этой сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовой дискриминации», – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в Правительстве РФ захотели помечать мигрантов QR-кодами.

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