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Политика
Дмитрий Медведев рассказал о несуществующей больше 100 лет проблеме расовой дискриминации в РФ
28 апреля, 2021 15:37
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MIT Russia/via Globallookpress.com
Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что Россия стала свободной от расовых предрассудков страной. С данной проблемой жители государства не сталкиваются уже как минимум 100 лет, уверен политик.
«Никаких проблем в этой сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовой дискриминации», – цитирует Медведева ТАСС.
Ранее стало известно о том, что в Правительстве РФ захотели помечать мигрантов QR-кодами.
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