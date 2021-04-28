Дмитрий Медведев рассказал о несуществующей больше 100 лет проблеме расовой дискриминации в РФ

Политика

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев убежден в том, что Россия стала свободной от расовых предрассудков страной. С данной проблемой жители государства не сталкиваются уже как минимум 100 лет, уверен политик.

«Никаких проблем в этой сфере - капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке - не существует, если говорить о расовой дискриминации», – цитирует Медведева ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в Правительстве РФ захотели помечать мигрантов QR-кодами.