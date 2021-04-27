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Правительство РФ собирается «помечать» въезжающих в страну мигрантов QR-кодами

Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 10:30
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 10:30
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти России придумали, как контролировать миграционные потоки. На территории страны в этом году может появиться новое правило для приезжающих на заработки из зарубежных стран граждан – их начнут помечать QR-кодами.

Известно, что данное нововведение будет касаться не всех, а только строителей. Кроме того, в РФ создадут специальный реестр иностранной рабочей силы. Чтобы попасть в него, мигрантам придется сдать экзамен на знание русского языка, подтвердить соответствие медицинским требованиям и пройти курсы охраны труда. Об этом ТАСС рассказал президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Он подчеркнул, что данная идея активно обсуждается в правительстве.

Ранее стало известно о том, что вакцину против новой коронавирусной инфекции мигранты, проживающие на территории России, смогут получить только после того, как прививку сделает большая часть граждан РФ.

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