Дмитрий Медведев призвал единороссов общаться с народом на уличных акциях

Политика

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев посоветовал молодым политикам чаще выходить на уличные акции для общения с гражданами, а также призвал самим их организовывать.

При этом Медведев подчеркнул, что ЕР, в принципе, не стремится общаться с народом посредством митингов, поскольку «правящая партия правит, а оппозиция ходит на улицу».

«Но присутствовать там [на улице], уметь общаться, создавать информационные поводы, акции точно нужно уметь», – цитирует председателя партии ТАСС.

К тому же он подчеркнул, что молодому поколению политиков нужно избегать бытового общения и не сильно скатываться в сухую, профессиональную лексику.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле переложили ответственность за ситуацию в Донбассе на президента Франции и канцлера Германии.