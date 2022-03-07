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Политика
Дмитрий Медведев поздравил европейцев с газом за 3900 долларов
7 марта, 2022 14:44
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Nikolay Titov/Russian Look/Globallookpress
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ранее предсказавший цену на газ для европейцев в районе 2 тыс. евро, сыронизировал, когда стоимость газа достигла 3900 долларов за тысячу кубометров. В этой связи он напомнил о решении чиновников заморозить «Северный поток-2».
«Могу только поздравить...», - начал Медведев, назвав европейских коллег «дальновидными».
По мнению политика, они «надежно защитились от коварных русских и проекта «Северный поток-2». Реакцию Медведева приводит РИА Новости.
После признания Луганской и Донецкой народных республик власти Германии решили заморозить российский проект. Медведев пообещал европейцам газ по 2 тыс. евро в ближайшей перспективе. Его прогноз стал сбываться.
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