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Политика
Дмитрий Медведев: Поляки провозгласили раздел Украины
6 мая, 2022 15:44
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Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com
«Поляки провозгласили раздел Украины». Так прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что польско-украинской границы «больше не будет».
По мнению Медведева, братство Польши и Украины мнимое и это принесет Киеву окончательную утрату государственности.
«Маски сброшены». Территориальные аппетиты Варшавы растут, написал в своем Telegram-канале Медведев.
«Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идёт о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины». Западные украинские территории станут «для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением», - отметил зампред Совбеза России.
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