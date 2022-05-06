Новости – Политика
Политика
Анджей Дуда «отменил» границу между Польшей и Украиной
6 мая, 2022 10:40
1 мин
1 мин
IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press
Польско-украинской границы «больше не будет». Такое заявление сделал президент Польши Андрей Дуда во дворце Бельведер в Варшаве.
Во время своего выступления, посвященного Дню польской диаспоры, Дуда заявил о ликвидации границ между Польшей и Украиной. По его словам, это произойдет в ближайшее время.
«Этой границы не будет!», - заявил Дуда. Он отметил, что Варшава сегодня делает всё, чтобы помочь Украине противостоять «российской агрессии», - пишет «ПолитЭксперт».
Что конкретно понимается под выражением «границы больше не будет», Дуда не рассказал.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости