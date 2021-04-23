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Политика

Дмитрий Медведев хотел оценить отношения с США умной фразой и ошибся автором

Лилия Караева
23 апреля, 2021 12:34
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 12:34
2 мин
Дмитрий Медведев
Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал колонку, посвященную ухудшению отношений с США. В качестве эпиграфа он взял цитату из книги «Искусство войны», но ошибся автором.

Заметка Медведева начиналась со слов: «Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом».

Выбранная цитата на самом деле принадлежит переводчику Николаю Конраду - он переводил «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. Фраза содержится в предисловии к книге, которое и процитировал Медведев.

Слова, которые использовал зампредседателя Совбеза, нередко приписывают Цзы. Издание Meduza, которое обратило внимание на ошибку, предположило, что политик не читал трактат: такую оплошность трудно совершить, выписывая цитату из книги.

Ранее Медведев рассказал о новой стратегии американской администрации в отношении России.

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ТЕГИ
Дмитрий Медведев
Искусство войны
Сунь Цзы
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