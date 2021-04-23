Дмитрий Медведев рассказал о новой тактике американской администрации в отношении РФ

Политика

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл новую тактику США в отношениях с Россией. О двойственном подходе Штатов говорится в статье для российского издания.

«Новая же тактика американской администрации — одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление», - считает Медведев. Его цитирует РИА Новости.

США ввели новые санкции против России 15 апреля. Ограничения мотивировали вмешательством России в выборы-2020 и кибератаками на ведомства.

Санкции коснулись 16 юридических и 16 физических лиц. Кроме того, Штаты выслали из страны 10 сотрудников дипмиссии России.

Президент США Джо Байден готов налаживать отношения с Россией. Он выражал желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране.