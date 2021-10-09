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Политика
Дмитрий Кулеба нанес «очень сильный удар лично» по Владимиру Путину
9 октября, 2021 18:13
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фото: Kremlin.ru
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Киев нанес «очень сильный удар лично» по президенту России Владимиру Путину. Такое заявление глава внешнедипломатического ведомства сделал после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
По словам Кулебы, украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития. Естественно, во время встречи обсуждалась Россия и «Крымская платформа», которая стала «очень сильным ударом лично по президенту Путину».
Кулеба отметил, что остался доволен встречей с турецким коллегой, пишет «РИА Новости».
Ранее Кулеба заявил, что газовый контракт, который Венгрия заключила с «Газпромом», стал «болезненным ударом» по Украине.
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