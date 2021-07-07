Дмитрий Губерниев назвал чиновников Федерации футбола Украины «дураками»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на снятие сборной Украины по пляжному футболу с чемпионата мира, который пройдет в Москве.
Губерниев назвал чиновников Федерации пляжного футбола Украины «дураками», подставляющими своих спортсменов.
Комментатор отметил, что умные люди отпускают своих спортсменов на спортивные мероприятия в Москву. Он также подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики.
Губерниев предложил внести украинскую Федерацию футбола в список врагов Украины.
Напомним, украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату и стала одной из четырех команд от Европы, которые сыграют на ЧМ.
Однако украинская Федерация футбола и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили национальной сборной участвовать в чемпионате мира.
Украине на ЧМ быстро нашли замену, в Россию поедет сборная Швейцарии. Украинские футболисты останутся дома и будут смотреть чемпионат сидя у телевизора.