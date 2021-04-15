Диссоциативное расстройство идентичности: на фоне антироссийских санкций США хотят сотрудничать с Москвой

Политика

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении новых антироссийских санкций.

По словам Блинкена, на фоне новых санкций против России США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой.

Госсекретарь отметил, что администрация Байдена хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Президент США Джо Байден сегодня подписал указ о введении новых санкций против России.

Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из России. США запретили своим компаниям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.