Диссоциативное расстройство идентичности: на фоне антироссийских санкций США хотят сотрудничать с Москвой
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении новых антироссийских санкций.
По словам Блинкена, на фоне новых санкций против России США по-прежнему намерены искать возможности для сотрудничества с Москвой.
Госсекретарь отметил, что администрация Байдена хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Президент США Джо Байден сегодня подписал указ о введении новых санкций против России.
Ограничения были введены против 32 юридических и физических лиц из России. США запретили своим компаниям покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.
Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.