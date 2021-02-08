Политика

Правительство готово поддержать законопроект депутатов-единороссов, предусматривающий новые льготы для сотрудников МВД и Росгвардии. Речь идет о предоставлении преимущественного права зачисления в высшие учебные заведения.

Правительство дало положительный отзыв на законопроект. Авторы документа - депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

Законопроект дает приоритетное право поступления в вузы, подведомственные МВД и Росгвардии, детям сотрудников полиции, контрактников в войсках нацгвардии и уволенных со службы в указанных органах. Обязательное условие - родители должны отслужить более 20 лет, пишут «Известия».

Сейчас законопроект предоставляет приорительное право поступления в профильные вузы для детей военных. Законопроект предлагает уравнять их и детей силовиков.

Россияне осуждающе встретили инициативу. По мнению пользователей, детей разделили на сорта. Пользователи соцсетей пишут: «Раньше были просто дети, теперь детей разделили на сорта: дети чиновников - 1-ый сорт, дети силовиков - 2-ой и все остальные - третьесортные».

Ранее Кремль оправдал жесткие действия силовиков на протестах.