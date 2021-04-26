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Политика

Депутаты Европарламента захотели отключить Россию от SWIFT после просьбы Киева

Артем Денисов
26 апреля, 2021 23:23
1 мин
Артем Денисов
26 апреля, 2021 23:23
1 мин
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Европейская народная партия в Европейском парламенте призвала дополнить список санкций против Москвы отключением от системы международных платежей SWIFT.

Как заявил представитель партии перед началом новой сессии Европарламента, Совет министров иностранных дел ЕС 19 апреля отказался от голосования по новым антироссийским санкциям. «Новые ограничения могут включать запрет на поездки олигархов на территорию Евросоюза, а также исключения России от системы SWIFT», — заявил депутат. Он считает, что новые ограничения должны ввести в ответ на дипломатический конфликт с Чехией, сообщает РИА «Новости».

Ранее Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения новых, еще белее жестких антироссийских санкций. Глава МИД Украины Дмитрий Кулебапризвал рассмотреть возможность отключение России от SWIFT.

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