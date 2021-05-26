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Депутатам Петербурга запрещают называть Александра Лукашенко диктатором — отключают микрофон

Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 16:33
2 мин
Марьям Ибрагимова
26 мая, 2021 16:33
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Сегодня на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга двум депутатам не позволили высказать свою точку зрения об экстренной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске и последующем задержании оппозиционера Романа Протасевича. Ситуация происходила во время учреждения премии имени экс-парламентария Ватаньяра Ягъи.

Так, Максим Резник, комментируя политическую обстановку в мире, выразил надежду, что данная награда не будет вручаться «тем, кто поддерживает полоумного диктатора, который сажает самолет, чтобы арестовать...». Депутат хотел бы продолжить свою речь, но ему отключили микрофон.

После Резника слово было передано главе фракции «Яблоко» Борису Вишневскому. Он подчеркнул, что Ягъя не стал бы молчать, наблюдая за происходящими в мире событиями, в том числе, «наблюдая за тем, как, действительно, я тоже готов повторить эти слова, обезумевший диктатор Лукашенко...», — успел сказать депутат, прежде чем ему тоже отключили микрофон.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, в свою очередь, обрушился с критикой на коллег, передает «Фонтанка.ру».

Ранее КГБ Беларуси заявил о причастности Романа Протасевича к батольону «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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Александр Лукашенко
Максим Резник
ЗакС
Вячеслав Макаров
Борис Вишневский
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