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Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил о том, что истинной причиной воссоединения с Крымом было желание населения Крыма «вернуться домой». Тем самым депутат выразил несогласие высказыванием Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма было спровоцировано расширением НАТО на восток.

Дмитрий Белик позволил себе усомниться в компетентности бывшего канцлера ФРГ, заявив, что Герхард Шредер «лишь поверхностно знает о ситуации в Крыму с 1992 по 2014 годы». Депутат переехал в Крым в 1990 году, многие годы проработал на благо жителей полуострова, осуществляя свою деятельность в исполнительных и представительных органах власти Крыма еще до воссоединения с Россией.

По мнению депутата, расширение НАТО на восток было лишь «раздражителем», а также указал на тот факт, что почти на всех автомобилях в Крыму имелась наклейка с Андреевским флагом, сообщает агентство «РИА Новости».

В своем заявлении депутат не затронул возможную информационную антисимметрию в познаниях о международной ситуации между ним самим и бывшим руководителем ФРГ.

Ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией было спровоцировано расширением Североатлантического альянса.