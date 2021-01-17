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Герхард Шредер рассказал о причинах возвращения Крыма

Геннадий Гершенкрон
17 января, 2021 11:03
2 мин
Герхард Шредер
Wikimedia

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией было спровоцировано расширением Североатлантического альянса.

Событиям 2014 года предшествовало присоединение к альянсу множества стран Восточной Европы, которые реализовали свое суверенное право.

Расширение альянса, по мнению бывшего канцлера, создало возможности для обсуждения еще большего расширения НАТО, а именно включения в его состав таких стран как Грузия и Украина. Такие перспективы были восприняты Россией как попытка окружить Российскую Федерацию, что и повлияло на принятие решений о дальнейших действиях.

Немецкий политик, совмещающий в настоящее время должность председателя совета директоров российской «Роснефти» и главы комитета акционеров Nord Stream AG, заявил также о том, что воссоединение Крыма с Россией является, все же, нарушением международного права, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал посла Украины «карликом».

темы
Россия
Крым
Германия
ФРГ
Герхард Шредер
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