Герхард Шредер рассказал о причинах возвращения Крыма

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о том, что воссоединение Крыма с Россией было спровоцировано расширением Североатлантического альянса.

Событиям 2014 года предшествовало присоединение к альянсу множества стран Восточной Европы, которые реализовали свое суверенное право.

Расширение альянса, по мнению бывшего канцлера, создало возможности для обсуждения еще большего расширения НАТО, а именно включения в его состав таких стран как Грузия и Украина. Такие перспективы были восприняты Россией как попытка окружить Российскую Федерацию, что и повлияло на принятие решений о дальнейших действиях.

Немецкий политик, совмещающий в настоящее время должность председателя совета директоров российской «Роснефти» и главы комитета акционеров Nord Stream AG, заявил также о том, что воссоединение Крыма с Россией является, все же, нарушением международного права, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал посла Украины «карликом».