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Первый заместитель председатель Государственной Думы Игорь Лебедев заявил о необходимости сближения со странами Запада и подверг критике уровень развития демократии в Российской Федерации. Примером демократического государства, в котором соблюдаются гарантии избирателей, является США.

Депутат обратил внимание на то обстоятельство, что России необходимо умело выстраивать отношения с западными демократиями, а не заниматься беспрестанной критикой избирательных процессов за рубежом.

Одним из важнейших аргументов высказывания опытного политика стало то, что последний, по своему мнению, может с уверенность назвать то, сколько голосов получит та или иная партия на выборах в Государственную Думу.

«Мы все продолжаем играть в какие-то дурацкие игры», - приводит слова депутата Госдумы издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что депутатам Госдумы удалось избавиться от назойливого голоса независимых судей.