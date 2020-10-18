Депутатам Госдумы удалось избавиться от назойливого голоса независимых судей

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В Госдумы одобрили поправки, урезающие возможности судей из Конституционного суда РФ. У них больше не будет возможности публиковать свое особое мнение.

Такое решение принял комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Поправки в закон «О Конституционном суде РФ» были приняты во втором чтении.

Как пишет РБК, после второго чтения из законопроекта исчезла формулировка о том, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда […] вместе с решением КС».

На данный момент судья, при несогласии с коллегами может публиковать своё особое мнение, которое не имеет юридической силы, однако вызывает общественный резонанс. Однако, после вступления поправок в силу, особое мнение будет лишь приобщаться к протоколу заседания, а судьи будут «не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться».