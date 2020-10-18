Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Депутатам Госдумы удалось избавиться от назойливого голоса независимых судей

Кирилл Савушкин
18 октября, 2020 10:12
1 мин
Photo
Flickr

В Госдумы одобрили поправки, урезающие возможности судей из Конституционного суда РФ. У них больше не будет возможности публиковать свое особое мнение.

Такое решение принял комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Поправки в закон «О Конституционном суде РФ» были приняты во втором чтении.

Как пишет РБК, после второго чтения из законопроекта исчезла формулировка о том, что особое мнение «подлежит размещению на сайте Конституционного суда […] вместе с решением КС».

На данный момент судья, при несогласии с коллегами может публиковать своё особое мнение, которое не имеет юридической силы, однако вызывает общественный резонанс. Однако, после вступления поправок в силу, особое мнение будет лишь приобщаться к протоколу заседания, а судьи будут «не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться».

темы
Госдума
Конституционный суд
поправка
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!