Зеленскому под страхом «физического устранения» предложили передать президентство Януковичу
Депутат Верховной рады Илья Кива считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует передать руководство страной бывшему украинскому главе Виктору Януковичу. Такое мнение депутат озвучил в своем Telegram-канале.
По его словам, передача власти — это «единственный выход для Зеленского избежать физического устранения».
Кива считает, что экс-президент Янукович был законно избран и незаконно свергнут, и поэтому он должен вести переговоры с Россией.
«Именно он [Янукович] имеет все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины о достижении мира», — заявил депутат.
Отметим, персона Януковича начала все чаще появляться в публичном поле на фоне переговоров Москвы и Киева. 2 марта украинская разведка сообщала, что экс-президент Украины мог быть доставлен в Киев. В этот же день в Беларуси должен был состояться второй раунд переговоров делегаций РФ и Украины. 7 марта, судя по косвенным данным, произошло то же самое. Самолёт Януковича за несколько часов до третьего раунда переговоров приземлился в Минске.