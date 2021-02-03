Политика

Оппозиционные украинские политики намерены вывести людей на улицы после решения президента страны Владимира Зеленского закрыть три телеканала. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Накануне Зеленский ввел санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Рады от вышеуказанной фракции Тараса Козака, владеющего этими средствами массовой информации. Санкции введены на пять лет, оппозиционеры остались без возможности выражать свое мнение публично, считает Кива.

«Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось», – цитирует политика РИА Новости.

Ранее сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского.