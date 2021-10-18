Новости – Политика
Политика
Депутат Госдумы пригрозил Польше танками за планы построить забор от Владимира Путина
18 октября, 2021 19:18
1 мин
1 мин
Anton Belitsky/Russian Look
Депутат нижней палаты российского парламента Геннадий Онищенко разрушил планы премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который собрался строить стену на границе с Беларусью с целью защититься от президента РФ Владимира Путина и лидера РБ Александра Лукашенко.
Онищенко считает, что это бессмысленная затея, поскольку российские танки могут снести при желании всё на своем пути — «я уже не говорю о современных видах вооружения», - добавил Онищенко.
Политик назвал Польшу «политическим недорослем», выполняющим роль помощника Запада, передает «Экономика Сегодня».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости