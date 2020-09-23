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Президент Беларуси Александр Лукашенко, тайно вступивший в должность, назвал день инаугурации «днем нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной». Первое заявление белорусского лидера опубликовало государственное агентство БелТА.

Говоря о собственной инаугурации, Лукашенко отметил: «Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать».

Президент призвал вернуть страну к безопасной жизни и прийти к согласию ради будущего. Он пообещал, что сделает это, так как не может бросить белорусов, «которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу».

Он поблагодарил людей, которые «сберегли здравый смысл в условиях дезориентации общества», и отметил работу «государственных служащих и людей в погонах» и тех, кто «выбрал цех, а не площадь», сообщает БелТА.

Утром 23 сентября СМИ сообщили о возможной инаугурации Лукашенко. Возле его рабочей резиденции усилили охрану, на месте было много военных и чиновников. Дату проведения мероприятия держали в тайне, прошедшую инаугурацию не транслировали по телевидению.