У рабочей резиденции Лукашенко собрались военные и чиновники на возможную тайную инаугурацию

President.gov.by

Около рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске заметили скопление людей в костюмах и военных, в том числе из роты почетного караула. Накануне оппозиционный Telegram-канал сообщал, что президент может провести тайную инаугурацию 23 сентября в полдень.

О скоплении техники и военных у резиденции написало издание Tut.by. Отмечается, что люди в костюмах - это чиновники.

Проезд личного транспорта возле Дворца независимости и выставочного комплекса рядом с ним перекрыт. В числе собравшихся у здания заметили первого замглавы администрации президента Максима Рыженкова.

Напомним, официальная дата инаугурации не называется. Она должна пройти не позже 9 октября.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой называет Лукашенко нелегитимным президентом.