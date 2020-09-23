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У рабочей резиденции Лукашенко собрались военные и чиновники на возможную тайную инаугурацию

Лилия Караева
23 сентября, 2020 10:38
1 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Около рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко в Минске заметили скопление людей в костюмах и военных, в том числе из роты почетного караула. Накануне оппозиционный Telegram-канал сообщал, что президент может провести тайную инаугурацию 23 сентября в полдень.

О скоплении техники и военных у резиденции написало издание Tut.by. Отмечается, что люди в костюмах - это чиновники.

Проезд личного транспорта возле Дворца независимости и выставочного комплекса рядом с ним перекрыт. В числе собравшихся у здания заметили первого замглавы администрации президента Максима Рыженкова.

Напомним, официальная дата инаугурации не называется. Она должна пройти не позже 9 октября.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой называет Лукашенко нелегитимным президентом.

темы
Александр Лукашенко
резиденция
инаугурация
1 мин