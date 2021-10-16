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Политика
Делегация из Германии посетит Крым для развития побратимских отношений с Симфереполем
16 октября, 2021 10:40
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vk.com/sip.airport/Global Look press
Немецкая делегация посетит Крым с ознакомительным визитом. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, делегация прибывает в рамках развития побратимских связей между Хайдельбергом (город на юго-западе Германии) и Симферополем.Визит запланирован в конце октября, пишут «Известия».
Кроме того, еще одна немецкая делегация намерена посетить Крым в ноябре в рамках проекта «Детская дипломатия».
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