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Политика
Делегации Украины и России завершили переговоры в Беларуси
28 февраля, 2022 19:09
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tg Раньше всех
В Беларуси завершились переговоры делегаций РФ и Украины по поводу ввода российских войск и конфликта между сторонами. Об окончании встречи сообщил источник «ТАСС».
Пока никаких заявлений от сторон для СМИ не последовало, однако такая возможность обсуждается.
Дополнение. Делегации уезжают в столицы своих государств для консультаций.
Ранее СМИ раскрыли предполагаемое место проведения переговоров, хотя его было решено скрыть в целях безопасности.
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