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Действующий президент США Дональд Трамп избавляется от старой команды

Артем Денисов
10 ноября, 2020 00:01
2 мин
Пентагон
фото: Pixabay

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера, написал американский президент в Twitter.

Министром обороны станет директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер. Трамп поблагодарил Эспера за службу, который занимал должность главы военного ведомства США с июля 2019 года.

По данным американских СМИ, отношения президента США и министра обороны испортились на фоне разгона протестов движения Black Lives Matter минувшим летом. Трамп заявлял о намерениях использовать для этого военных на действительной службе, а Эспер ему возразил, сообщает РБК.

Тем временем, Дональд Трамп продолжает биться за исход прошедших выборов на пост президента США. Ранее написал сообщение на тему фальсификаций.

По словам президента, у него есть ряд письменных подтверждений, что на выборах были грубые нарушения.

По словам главы Белого дома, в Пенсильвании был указ Верховного суда, по которому должны были разделить бюллетени в установленные законом сроки.

темы
трамп
сша
пентагон
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