Дедовщина и убийства в армии России

В американской армии растёт количество самоубийств. Такой проблемой озаботилось российское информационное агентство РИА Новости. Ссылаясь на отчёт Пентагона, оно сообщает о том, что в 2018 году число самоубийц достигло 541. Это больше показателя 2012 года, когда был установлен антирекорд, — количество американских военнослужащих, наложивших на себя руки, составило 321.

«В 2013-м на 100 тысяч военных, находящихся на действительной службе, пришлось восемнадцать с половиной самоубийств. В 2018-м этот показатель составил 24,8. В Пентагоне также отметили, что кончают с собой чаще всего мужчины (95 процентов), белые (81 процент) и те, кому не исполнилось тридцати. Кроме того, 57 процентов самоубийц прошли через боевые действия», — пишут РИА Новости

Примечательно, что в статье нет ни слова о ситуации в российской армии, хотя очевидно, что Минобороны РФ ведёт статистику разнообразных происшествий с летальным исходом, в том числе самоубийств. Но, судя по всему, эти документы носят закрытый характер. Не имея возможности сопоставить цифры в двух ведущих мировых державах, сложно давать оценку состоянию дел с суицидами в ВС США.

Что там у американцев

Говоря в целом об армии США, стоит отметить, что её отличительной чертой является высокий уровень комфорта службы военнослужащих, который достигается даже в условиях боевых действий. В Ираке и Афганистане американцы не испытывали, наверное, и сотой доли бытовых трудностей, которые легли на плечи наших солдат в афганской кампании (треть советского контингента переболела различными заболеваниями из-за нехватки чистой воды и еды) и двух кровопролитных чеченских войнах.

С середины 2000-х годов бытовые условия в частях современной российской армии радикально улучшились (это видно на примере обустройства авиабазы Хмеймим), но американский уровень из-за нехватки денег, скорее всего, останется недостижимым.

При этом большая часть гигантского военного бюджета Соединённых Штатов (составляет более 700 миллиардов долларов) уходит отнюдь не на военные авантюры и закупку оружия. В основном средства расходуются на содержание военнослужащих и отставников. Также деньги идут на выплаты разнообразных социальных пособий и финансирование программ для ветеранов.

Кроме того, в американской армии отсутствует такое отвратительное явление как дедовщина. Массовых издевательств над новобранцами в ВС США не было и в период холодной войны. В то время как для советской армии образца 1970-1980-х годов проблема неуставных отношений стояла необычайно остро.

Американцам удалось предотвратить дедовщину посредством развития профессионального сержантского института. Именно на сержантов возлагается основная ответственность за поддержание дисциплины в войсках. В США давно существует развитая система званий, которая позволяет сержанту продвигаться по карьерной лестнице, получать зарплату, превышающую иногда жалованье офицера, и даже давать советы генералам

Ни в СССР, ни в России проблему профессионального выгорания сержантского состава так и не решили. Наш сержант зачастую достигает карьерного потолка в течение службы по двум контрактам (6 лет). Качество сержантского состава в России повышается такими полумерами, как перевод на контрактную основу, обучение в специальных школах для прапорщиков и восстановление института политработников (ГВПУ), который, помимо прочего, обязан контролировать морально-психологическое состояние личного состава.

Последние годы Минобороны РФ тщательно лакирует армейскую реальность, не допуская в собственных материалах и подконтрольных СМИ выхода информации, которая могла бы «бросить тень» на отечественные вооружённые силы. Естественно, что в таких условиях нереально ожидать от нашего военного ведомства каких-либо отчётов по происшествиям в армии и тем более докладов со статистикой по самоубийствам, которые публикует Пентагон.

Однако ситуация с информационной прозрачностью Минобороны США не может быть поводом для восторженных оценок американского оборонного ведомства. Военная верхушка Соединённых Штатов, в сущности, ничем не отличается от, например, российской. Как правило, это консервативные люди, не склонные раскрывать обществу даже общие сведения, связанные с армейской службой.

Пентагон предоставляет негативную для собственной репутации информацию лишь потому, что находится под достаточно сильным давлением гражданского общества.

После войны во Вьетнаме и последовавшего за ней всплеска самоубийств ветеранов американское общественное мнение склонно критически оценивать операции, которые инициирует Белый дом, и ситуацию с морально-психологическим состоянием как военнослужащих, так и тех, кто отслужил или прошёл через горнило войны

За появление этой системы гражданского мониторинга Америка заплатила десятки тысяч жизней. При всех перегибах и истеричности общественного мнения США заокеанская система гражданского контроля близка к оптимальной форме наблюдения за деятельностью военных институтов.

Преднамеренная политизация

За последние десятилетия наша страна в военных конфликтах, чрезвычайных происшествиях в войсках и вследствие различных психологических травм потеряла, наверное, не меньше солдат и офицеров, чем США. Однако ситуация с информационной открытостью и гражданским контролем в РФ находится в неудовлетворительном состоянии.

Показательный пример — трагедия в войсковой части № 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье). 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь сослуживцев. Предварительной причиной инцидента являются именно неуставные отношения, однако Минобороны категорически это отрицает.

На сегодняшний день официальная информация о расследовании массового убийства в Забайкалье крайне скупая. Молчание властей может быть связано с тем, что солдата-татарина травили из-за его национальности — по крайней мере такую версию проверяет Следственный комитет.

Как бы то ни было, трагедия в Забайкалье свидетельствует о том, что у российского командования очень много работы по созданию здоровой атмосферы в войсках. Этому вопросу должно быть уделено повышенное внимание и без адекватного анализа условий военной службы не обойтись.

Разговор о расстреле сослуживцев и самоубийствах в вооружённых силах любой страны мира — очень скользкая и болезненная тема. В идеале, чтобы составить представление об этой проблеме, требуется обстоятельно разобраться в каждом конкретном инциденте. Эта обязанность государственных органов, общественных организаций и профильных журналистов.

Тем не менее, как показывает американская практика, гуманизация воинской службы не гарантирует избавление от подобных инцидентов. Психика человека — очень подвижная субстанция, принимающая порой абсолютно непредсказуемые решения. Тот же Шамсутдинова прошёл необходимое для допуска к оружию психологическое тестирование и характеризовался как добрый и скромный парень

Самое главное в этом процессе — выявить системные проблемы, которые приводят к трагическим ЧП и разработать проект мер, которые позволят минимизировать риски.

Если говорить о самоубийстве, то добровольный уход из жизни — это крайняя форма отчаяния человека. Принято считать, что суицид в основном совершают люди с неустойчивой психикой, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации (унижение и разнообразные формы давления окружающих, долги, неурядицы в личной и семейной жизни, смерть близких, психические заболевания).

Однако федеральные СМИ (которых, видимо, не беспокоит ситуация в российской армии) и некоторые представители российского экспертного сообщества порой с нескрываемым злорадством объясняют американские проблемы «агрессивной» и «безнравственной» сущностью вооружённых сил США.

Вот, например, в материале RT, который посвящён нарушениям дисциплины в американских ВС, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин назвал американский спецназ «полубандитской структурой». По его словам, «вся система подготовки американского спецназа нацелена на то, чтобы по выходе получить настоящего зверя».

Точку зрения Жилина разделяет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он заявил, что ценности, которые прививаются американским военным, «схожи с фашистскими». Читая материал, может сложиться впечатление, что ВС США состоят сплошь из алкоголиков, наркоманов, садистов и насильников.

Как ни сложно догадаться, в данной статье отсутствует информация о моральном состоянии российской армии, которому, как мы понимаем, невозможно дать хвалебные оценки

В реальности агрессивное неуставное поведение военнослужащих (особенно в условиях боевых действий и в отделённых гарнизонах) является вопросом, который требует серьёзного предметного исследования, а не преднамеренной политизации. К сожалению, для России эта проблема во многом остаётся нерешённой и за фактического табу на обсуждение тем, вредящих репутации армейских институтов.