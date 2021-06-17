Давшийся Джо Байдену непросто саммит закончился руганью с журналисткой
Президент США Джо Байден пришел на пресс-конференцию после саммита в Женеве со шпаргалками - список задающих вопросы был заранее согласован. Когда в финале вопросы посыпались не по сценарию, американский лидер сорвался.
Журналистка CNN Кейтлин Коллинз заметила, что не увидела конструктива на прошедшем саммите.
«О какой конструктивной встрече вы говорите, если президент Путин не подтвердил…», - сказала репортер.
На это Байден резко ответил, фактически заткнув корреспондентке рот: «Если вы этого не понимаете, вы занимаетесь не своим делом!» Его слова приводит РИА Новости.
Позже президент извинился перед Коллинз.
Раздражение Байдена неудивительно: после саммита в его адрес звучит много критики - президенту мало о чем удалось договориться с Путиным. Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что единственным победителем саммита оказалась Россия.