«Давайте на берегу договоримся»: обращение Володина к Зюганову по итогам выборов попало на видео
К лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, оспаривающему результаты электронного голосования в Москве, обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал политика признать итоги выборов и обратился к нему с фразой «ну нельзя так, нельзя».
Володин назвал Зюганова «одним из самых опытных политиков». Он заметил, что КПРФ считает собственную победу «как должное», а результаты «Единой России» не признает.
«Коллеги, давайте мы с вами на берегу договоримся: мы признаем там, где вы победили, и у нас вопросов нет», - заявил Володин. Обращение Володина к Зюганову опубликовано в Instagram-аккаунте «Дума ТВ».
Спикер нижней палаты парламента напомнил, что есть решение Центральной избирательной комиссии. С претензиями он посоветовал идти в суд.
Володин призвал не политизировать ситуацию, опасаясь, что это «разрушает доверие к власти».
Ранее Зюганов попытался сказать президенту России Владимиру Путину в лицо претензии в связи с электронным голосованием. Глава государства ответил в свойственной манере. До этого главный коммунист заявлял, что электронное голосование - «мухлевка». Он не ожидал, что власть пойдет на такого рода кампанию.