«Далеко не все в тюрьме»: президент РФ вспомнил об оппозиционерах и заговорил о демократии
Президент России Владимир Путин убежден, что политик и блогер Алексей Навальный оказался в местах не столь отдаленных «не за политическую деятельность». По его мнению, в государстве живы и демократия, и оппозиционеры.
Лидер государства призвал обратить внимание на прошедшие в стране протесты - «далеко не все в тюрьме». В связи с тем, что граждане могут свободно заявлять о наболевших темах на улицах городов и не оказываться после в колониях, значит, и метод коллективного принятия решений в стране работает.
Кстати, о демократии. В Госдуме появилась новая фракция - «Новые люди», что, по мнению лидера государства, говорит о планомерном развитии политической системы России. Путин против решительных перемен, поскольку «мы лимит на революцию исчерпали», поэтому вновь напомнил о важности сохранения стабильности.
«Оппозиция у нас есть, она жива, она критикует власть, причем так жестко, как в других странах не делают. Никто их не трогает, более того, деньги еще от „Газпрома“ получают», - цитирует Путина Znak.com.
Ранее стало известно, что Навального поставили на профилактический учет в колонии как склонного к терроризму и экстремизму.