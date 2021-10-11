Алексея Навального поставили на профучет в колонии как склонного к терроризму и экстремизму
Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии города Покров Владимирской области, сняли с профилактического учета как склонного к побегу. Однако не успел он обрадоваться, как комиссия повесила на него новый ярлык.
Как оказалось, некий оперуполномоченный направил рапорт о том, что Навальный «исповедует экстремистскую и террористическую идеологию», в связи с чем предложил поставить его на новый учет. Комиссия идею поддержала.
Навальный пояснил, что большая часть заключенных, осужденных за экстремизм, мусульмане и национальные футбольные фанаты. Его забавляет, что он пополнил их ряды. К тому же, больше оппозиционера станут тревожить каждые два часа с целью проверить, не сбежал ли он.
«А с экстремизмом - кайф. Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист», - написал Навальный в своем Instagram-аккаунте.