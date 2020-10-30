«Да не дождетесь!»: Александр Лукашенко не собирается покидать политику

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что он не собирается отказываться от политической деятельности.

«Да не дождетесь!» — заявил Лукашенко во время выступления перед сотрудниками МВД.

При этом белорусский президент отметил, что не будет цепляться «посиневшими пальцами» за пост главы государства.

«Политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», — отметил президент.

Лукашенко добавил, что даже после своего ухода на пенсию продолжит помогать президенту, который будет в стране, передаёт «РБК».

Ранее Лукашенко заявил, что готов мобилизовать все доступные силы для «защиты» страны.