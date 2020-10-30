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«Да не дождетесь!»: Александр Лукашенко не собирается покидать политику

Антон Мельников
30 октября, 2020 16:49
1 мин
President.gov.by
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что он не собирается отказываться от политической деятельности.
«Да не дождетесь!» — заявил Лукашенко во время выступления перед сотрудниками МВД.

При этом белорусский президент отметил, что не будет цепляться «посиневшими пальцами» за пост главы государства.

«Политика — это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли», — отметил президент.

Лукашенко добавил, что даже после своего ухода на пенсию продолжит помогать президенту, который будет в стране, передаёт «РБК».

Ранее Лукашенко заявил, что готов мобилизовать все доступные силы для «защиты» страны.

темы
политика
Александр Лукашенко
Беларусь
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