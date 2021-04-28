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Политика
«Чтобы отвлечь россиян»: правительство России может быть отправлено в отставку
28 апреля, 2021 16:43
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Government.ru
После выборов в Госдуму российское правительство может быть отправлено в отставку. Об этом рассказал источник в федеральной власти.
Данный «инструмент» может быть использован, «чтобы отвлечь россиян в случае общественного недовольства несменяемостью власти», сообщил инсайдер агентству URA.RU.
Идея отставки правительства в данный момент обсуждается, подтвердил чиновник.
Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября - в единый день голосования.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что до сих пор нет решения, как проводить выборы в нижнюю палату парламента в этом году.
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