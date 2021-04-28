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Русская планета
Политика

«Чтобы отвлечь россиян»: правительство России может быть отправлено в отставку

Лилия Караева
28 апреля, 2021 16:43
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 16:43
1 мин
Вячеслав Володин и Михаил Мишустин
Government.ru

После выборов в Госдуму российское правительство может быть отправлено в отставку. Об этом рассказал источник в федеральной власти.

Данный «инструмент» может быть использован, «чтобы отвлечь россиян в случае общественного недовольства несменяемостью власти», сообщил инсайдер агентству URA.RU.

Идея отставки правительства в данный момент обсуждается, подтвердил чиновник.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября - в единый день голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что до сих пор нет решения, как проводить выборы в нижнюю палату парламента в этом году.

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ТЕГИ
Выборы
Госдума
Россия
Правительство
Отставка
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