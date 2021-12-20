«Чтобы даже не было ни одной мысли»: Зеленский хочет бить по России «на упреждение»
В отношении России необходимо ввести превентивные санкции, чтобы у Москвы «не было ни одной мысли об эскалации». С таким предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления о том, что РФ может разместить ядерное вооружение на территории соседствующей с Украиной Беларуси.
Зеленский напомнил о недавних заявлениях по поводу возможного появления российского ядерного оружия в Беларуси. В случае если это произойдет, Киев обещает ввести «очень мощные санкции».
При этом украинский президент убеждён, что президент РФ Владимир Путин в решении перебросить вооружение в соседнюю республику не отступит. В связи с этим санкции в отношении РФ необходимо принять заранее.
«Предпосылок, почему президент РФ сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому, считаю, наоборот, должны быть мощные превентивные меры, серьезные санкции, чтобы даже не было ни одной мысли об эскалации в любой регион», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил вариант переброски российского ядерного оружия в Беларусь.