«Ни для кого не секрет»: Кремль высказался по поводу переброски ядерного оружия в Беларусь
Если у границ РФ появятся различные виды вооружений иностранных государств, Москве придётся принимать ответные шаги. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При это он не опроверг вариант переброски ядерного оружия в Беларусь.
Комментарий Пескова последовал за словами министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Глава МИД республики неделей ранее завил, что обдумывает возможность размещения в Беларуси ядерного вооружения, если возникнет угроза со стороны НАТО. Ранее о размещении в республике ядерного оружия также положительно высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию», — прокомментировал слова белорусского министра Песков.
При этом непосредственно о ядерном оружии представитель Кремля не высказался, отметив, что в такой ситуации будут возможны «самые разные варианты», передаёт РИА «Новости».