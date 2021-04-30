Что нас не убивает, нас делает дружней: глава МИД Беларуси рассказал о влиянии Запада

Политика

Беларусь поддерживает тесные отношения с Россией из-за того, что российское государство является мощной «державой», а не ради сохранения режима. При этом, к дружбе с Россией подталкивают действия, которые предпринимает Запад. Об этом во время разговора с представителями телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Журналисты спросили министра, рассматривает ли Минск Россию как последний ресурс для сохранения действующего в республике политического режима.

Макей ответил, что дружественные отношения объясняется тем, что российское государство — это мощная экономическая и военная держава. Кроме того, эта страна является важным геополитическим игроком на международной арене.

«Мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией», - отметил министр.

Он также добавил, что сближение с Россией обусловлено еще и давлением со стороны других крупных государств.

«Более того, я должен вам однозначно сказать, что санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе», - приводит слова Макея TUT.by.

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