Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Что нас не убивает, нас делает дружней: глава МИД Беларуси рассказал о влиянии Запада

Антон Мельников
30 апреля, 2021 00:06
2 мин
Антон Мельников
30 апреля, 2021 00:06
2 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Беларусь поддерживает тесные отношения с Россией из-за того, что российское государство является мощной «державой», а не ради сохранения режима. При этом, к дружбе с Россией подталкивают действия, которые предпринимает Запад. Об этом во время разговора с представителями телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Журналисты спросили министра, рассматривает ли Минск Россию как последний ресурс для сохранения действующего в республике политического режима.

Макей ответил, что дружественные отношения объясняется тем, что российское государство — это мощная экономическая и военная держава. Кроме того, эта страна является важным геополитическим игроком на международной арене.

«Мы намерены и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией», - отметил министр.

Он также добавил, что сближение с Россией обусловлено еще и давлением со стороны других крупных государств.

«Более того, я должен вам однозначно сказать, что санкционные действия, которые Евросоюз и другие страны Запада принимают против Беларуси, только способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных процессов на двусторонней основе», - приводит слова Макея TUT.by.

Ранее МВД беларуси пригрозило «найти и зачистить» оппозиционеров и их семьи.

Поделиться
ТЕГИ
ЕС
Беларусь
Россия
Запад
Владимир Макей
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!