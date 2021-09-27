Чиновница не смогла устоять перед предложением Владимира Путина
Детский омбудсмен Анна Кузнецова согласилась с предложением президента РФ Владимира Путина занять пост главы профильной комиссии Госдумы РФ по защите семьи и детей. Ранее, встречаясь с лидерами предвыборного списка «Единой России», Путин предложил ей возглавить партийную комиссию по защите детей и материнства, а также заняться координацией этого направления в Госдуме.
По словам уполномоченной по правам ребенка, предложение президента стало «логичным продолжением» деятельности, которую уже ведут единороссы. Теперь задача состоит в том, чтобы реализовать все инициативы из «народной программы».
«Что касается предложения главы государства возглавить еще и в Государственной думе направление по защите семьи и детства - для меня это также большая и важная задача«, - сообщила Кузнецова в беседе с «ТАСС».
Ранее на встрече с единороссами Путин заявил, что результаты выборов отражают доверие граждан к партии и к её деятельности. Саму победу «Единой России» глава РФ оценил как «убедительную».