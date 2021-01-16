Четверо погибли при пожаре в жилом доме в Твери

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По факту пожара в жилом доме в Твери следственными органами возбуждено уголовное дело. В огне погибло четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Тела погибших были обнаружены в процессе осуществления действий по ликвидации возгорания.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Очаг возгорания был расположен внутри помещения, однако точная его локализация на настоящий момент не установлена. В настоящее время должностными лицами назначен ряд экспертиз для установления точных причин смерти.

В ходе следственным мероприятий планируется установить точные причины произошедшего, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитете.

Ранее сообщалось, что подмосковный пожар уничтожил жилой дом и оставил людей на улице.