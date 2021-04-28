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Русская планета
Политика

Чешский сценарий: Болгария выдвинула к России похожие претензии

Лилия Караева
28 апреля, 2021 15:19
2 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 15:19
2 мин
Взрывы
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Болгария объявила шестерых россиян причастными к четырем взрывам на оружейных складах и заводах. На них хранилось оружие для Грузии и Украины, а целью взрывов могла стать попытка прекратить поставки в эти страны.

О причастности россиян сообщила прокурор республики Сийка Милева. Речь идет о взрывах в селе Долни дол в 2011 году, в деревне Иганово в 2015-м, на заводах «ВМЗ Сопот» в 2015-м и «Арсенал» в 2020-м.

Все инциденты объединяет тот факт, что они происходили в местах хранения продукции, принадлежащей болгарскому торговцу Емельяну Гебреву. В 2015 году его пытались отравить тем же веществом, что и оппозиционера Алексея Навального.

В дни инцидентов и отравления Гебрева в Болгарии находились шестеро россиян, пишет Tribune.bg. Их имена не раскрыли.

Ранее о связи взрывов в Болгарии и Чехии в 2014 году сообщал президент республики Милош Земан. После объявления о причастности России к взрывам в Врбетице Чехия выслала 18 дипломатов. Россия ответила зеркально. 20 апреля после дипломатического скандала с Чехией Россия выслала сотрудников болгарского посольства.

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