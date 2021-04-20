После дипломатического скандала с Чехией Россия выслала сотрудников посольства Болгарии

Политика

Россия выслала двух сотрудников посольства Болгарии в Москве. Принятая мера - ответ на мартовское решение болгарской стороны объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Софии.

Россия выслала первого секретаря консульской службы Николая Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Чавдара Христозова. Болгарским дипломатам нужно покинуть страну в течение 72 часов, говорится на сайте МИД РФ.

В марте в Болгарии задержали чиновников, подозреваемых в шпионаже в пользу России. После этого из страны выслали двух сотрудников российской дипмиссии.

Ранее Россия и Чехия взаимно выслали сотрудников посольств. Этому предшествовали заявления чешской стороны о том, что российские спецслужбы причастны к взрывам складов в Врбетице в 2014 году. Чехия обратилась к союзникам с просьбой последовать ее примеру и аналогично выслать российских дипломатов.