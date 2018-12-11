«Чёрные субботы» в Париже

Волна протестов во Франции нашла огромный отклик в российских средствах массовой информации. Однако, к сожалению, освещение бунта «жёлтых жилетов» не сопровождалось адекватной оценкой в большинстве отечественных медиа. Как и следовало ожидать, подконтрольные государству СМИ начали занижать уровень благосостояния французского населения, преувеличивать накал страстей в обществе и масштабы столкновений с полицией.

Кроме того, ряд изданий отметились явной поддержкой протестующих и полицейских, которые выражали с ними солидарность. В итоге такая нездоровая медиаактивность и небывалый интерес к чужим проблемам послужили поводом для официального расследования МВД Франции о возможном вмешательстве РФ во внутренние дела страны.

С большой вероятностью никакого вмешательства, конечно же, не было. Однако откровенное подыгрывание «жёлтым жилетам» со стороны российских СМИ не может не раздражать французские власти.

Точно также руководство РФ не смотрит сквозь пальцы на то, как поддерживают протестные настроения внутри нашей страны филиалы западных медиакорпораций. По крайней мере об этом свидетельствуют регулярное пополнение списка иноагентов и проведённое Советом Федерации расследование о вмешательстве в выборы президента РФ в марте 2018 года, где западные СМИ уличались в «дискредитации» избирательного процесса и в антироссийской пропаганде.

С какой целью российские средства массовой информации так выгораживают «жёлтые жилеты», акцентируя внимание на чрезмерном насилии со стороны полиции? Ответ находится на поверхности: Россия является участником информационной войны и платит Западу той же монетой. Ведь даже самый аккуратный разгон несанкционированного митинга в РФ вызывает у зарубежных СМИ, а иногда и властей реакцию, близкую к истерике.

Есть и ещё один крайне важный аспект. Уж больно выгодно российской государственной пропаганде рассказывать о постоянных политических проблемах и расколе элит в «загнивающем Западе». Главные телеканалы бесстыдно кормят обывателя байками о том, как плохо живётся несчастным парижанам (не хватает денег на кафе). Не обходится и без насмешек над Макроном. Дескать, Европа находится в перманентном кризисе, потому нет настоящих политических лидеров (намёк на превосходство Владимира Путина над «серыми» зарубежными политиками).

В чём же на самом деле причина протеста «жёлтых жилетов»? Прежде всего, это бунт работающих людей против слишком высоких налогов. Во Франции у трудящихся граждан остаётся на руках менее половины заработной платы. Да, французское государство (в отличие от российского) «социально ответственное», заботится об инвалидах, «незащищённых слоях» и пенсионерах. Но между тем власти фактически установили иждивенческую систему для мигрантов и безработной мусульманской молодёжи.

«Сирыми и убогими» нередко являются здоровенные чернокожие мужики, которые живут на окраинах крупных городов, не хотят работать и периодически грабят работающее белое население. Правительство, руководствуясь принципами демократического равенства и толерантности, старается об этой проблеме не говорить.

Тем не менее, у работающего населения достойный уровень жизни. Львиная часть французов не сводит концы с концами. Отнюдь. Просто средний класс не может позволить себе некоторые излишества в системе «развитого капитализма» (купить без проблем жильё в хорошем районе, приобрести дорогую машину, регулярно путешествовать).

Кстати, Макрон в этих проблемах не виноват, так как данная система социально-экономических отношений между обществом и государством сформировалась примерно тогда, когда нынешний президент ходил в школу.

Искоркой, из-за которой вспыхнуло бурное недовольство французов, стало повышение цен на топливо. Уже через две недели протестов зазвучали лозунги о необходимости радикального пересмотра налоговой политики в стране и смещении Макрона. Его появление на публике теперь вызывает новую вспышку протестной активности, хотя, как отмечалось выше, по большому счёту Макрона винить не в чем.

Нашлись в России умники, которые начали сравнить «чёрные субботы» в Париже с Евромайданом. В подобных материалах журналисты и эксперты как бы намекают на возможный силовой сценарий развития конфликта власти и «жёлтых жилетов», на теневую роль США (Трамп якобы мстит президенту Франции за заявление о евроармии) и на физическую угрозу для Макрона (утверждается, что французский лидер может оказаться в положении Януковича).

Однако между двумя протестами есть масса существенных отличий. Во-первых, бунт «жёлтых жилетов» — это недовольство среднего класса. Конечно, в рядах митингующих в Париже встречаются отморозки и вандалы из числа неблагонадёжных молодых людей. Но на Майдане сплошь и рядом были люмпены, прогульщики-студенты и представители различных радикальных формирований, которым не положено работать из-за арийского происхождения.

Именно поэтому Франция протестует по выходным, а Украина могла встать на дыбы в любое время.

Во-вторых, «революция достоинства» в Киеве носила ярко выраженный управляемый характер. О своих симпатиях к митингующим открыто говорили европейские и американские политики, «майдановцем» привозили еду и платили за «стойкость духа». Обращает внимание и тот факт, что первому серьёзному столкновению в центре украинской столицы предшествовал саммит в Вильнюсе, где Янукович сдержал обещание и не стал подписывать договор об ассоциации с ЕС. Многие эксперты убеждены, что за такую строптивость президенту Украины выписали на Западе чёрную метку.

Очевидно, что Макрон находится в совсем иной, чем Янукович, ситуации и не является каким-то изгоем. Он не подвергается критике на Западе, а в посольстве США (или любой другой страны) нет никакого штаба по управлению митингующими. Совсем наоборот протест в Париже носит достаточно хаотичный характер, является исключительно продуктом народной воли, вся координация действий «жёлтых жилетов» осуществляется через профсоюзы и соцсети.

И опять же — ни у кого из французских митингующих нет на руках огнестрела и закарпатских буков, а местные депутаты не собираются раздавать наёмникам снайперские винтовки для провоцирования новых актов агрессии. Бунт «жёлтых жилетов» — это показатель гражданской активности общества, хотя она и выливается через край, сопровождаясь погромами магазинов и столкновениями с полицией.

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