Первая «зачистка» Майдана

На современной Украине Майдан принято представлять закономерным этапом развития массового общественного протеста за евроинтеграцию и против «режима Януковича». Очень часто замалчиваются эпизоды затишья, когда, казалось бы, бурное недовольство утихало само собой. И в этот благоприятный для власти момент происходили события, приводившие к вспышке конфликта. Акты бессмысленной агрессии в период «революции достоинства» были как со стороны силовиков, так и протестующих.

Первый подобный инцидент произошёл пять лет назад, в ночь на 30 ноября 2013 года. Он вошёл в историю как первый силовой разгон Майдана. Излишне жёсткие действия сотрудников «Беркута» в центре Киева стали поводом для оказания уже вооружённого сопротивления правоохранителям.

Именно тогда Янукович обрёл имидж «диктатора и «душителя свободы украинского народа», а оппозиция в лице будущего премьера Арсения Яценюка (партия «Батькивщина»), будущего киевского мэра Виталия Кличко («Удар») и праворадикала Олега Тягнибока (ВО «Свобода») получила карт-бланш на открытое противостояние президенту.

Ради новогодней ёлки

Общественные акции в поддержку заключения договора об ассоциации Украины с ЕС начались в конце октября 2013 года после объявления премьер-министром Николаем Азаровым об отказе подписывать этот документ. Подписание должно было состояться 28-29 ноября в Вильнюсе. Янукович в литовскую столицу приехал, но вернулся без договора об ассоциации.

В России утвердилась точка зрения, что Майдан был спровоцирован исключительно внешними силами. Однако хронология событий опровергает это утверждение. До начала декабря 2013 года протесты носили преимущественно мирный характер. На улицы зачастую выходили не только гопники, но и немало вполне интеллигентных людей. Баррикады, конечно, уже стояли, но стычки между протестующими и силовиками не носили массовый характер.

Иными словами, на тот момент властям просто не было смысла прибегать к крайним методам. Но 30 ноября около 4 утра примерно тысяча «беркутовцев» неожиданно начала «зачистку» центральной площади под предлогом установления новогодней ёлки. Причём стражам порядка противостояла беззащитная толпа, с которой можно было вступить в диалог. На кадрах разгона Майдана, которые появились в YouTube, видно, как «беркутовцы» избивают не оказывающих сопротивление людей, укладывая их на землю дубинками. Серьёзно пострадали около 80 протестующих и несколько журналистов.

Напомним, что в тот момент о вооружённом сопротивлении Януковичу речь ещё не шла. Сообщения о «зверствах» «Беркута» в ночь на 30 ноября мгновенно разлетелись в СМИ и соцсетях. Утром к Майдану стала стягиваться «подмога». Однако благодаря неожиданному нападению силовикам удалось быстро расчистить Крещатик. Майдан и подходы к нему были перекрыты грузовиками и автобусами, новогодняя ёлка установлена.

Янукович, Азаров и министр внутренних дел Виталий Захарченко заявили, что не отдавали приказ о разгоне протестующих. Однако их уже не слушали. Необоснованное применение силы спровоцировало рост симпатий к Евромайдану. СМИ начали активную пропаганду среди молодёжи о необходимости поддержки протеста, параллельно доказывая украинцам, что подписание договора о евроассоциации якобы открывает прямую дорогу к вступлению страны в ЕС.

В первых числах декабря противостояние приобрело небывалый масштаб. В ход шли самодельные или отобранные у силовиков дубинки, «закарпатские буки», коктейли Молотова. Часть административных зданий в центре Киева была захвачена. После 30 ноября протестующие почувствовали за собой моральную силу, а успехи в боях с правоохранителями воодушевляли их на новые «победы».

Предательство и глупость

Кто же виноват в первом силовом разгоне Майдана? Как ни странно, нынешние власти не возлагают непосредственную ответственность на Януковича. По их версии, организаторами акции стали бывший секретарь СНБО Андрей Клюев, экс-мэр Киева Александр Попов и командиры «Беркута».

Однако какой был мотив у перечисленных выше лиц, если они действительно виновны? Ведь было очевидно, что устанавливать ёлку в накалённой после поездки Януковича в Вильнюс обстановке, было абсолютным безумием.

Как утверждает Захарченко, Попов и руководство «Беркута» не имели полномочий принимать решение о разгоне протеста. Экс-глава МВД предполагает, что приказ отдал тогдашний руководитель Администрации президента Сергей Лёвочкин, который в 2014 году был избран в Верховную Раду и в целом неплохо устроился после «революции достоинства». По информации СБУ времён Януковича, в ночь на 30 ноября Лёвочкин позвонил Яценюку и обсуждал с ним возможность установки злополучной ёлки.

Подобная версия выглядит наиболее логичной. Среди номинальных сторонников президента были предатели, но почему же Янукович и спецслужбы их не замечали?

После бегства в РФ в многочисленных интервью экс-президент Украины будет ласкать россиянам ухо рассказами о том, что штаб Майдана находился в посольстве США. Дескать, оттуда оппозиция получала «инструкции». По мнению Януковича, все трагические события происходили по указке из Вашингтона, а его американцы постоянно обманывали.

Конечно, взгляд беглого главы государства не лишён здравого смысла, но важным катализатором роста протестных настроений была его собственная беспечность и откровенная глупость. О чём говорить, если администрацией Януковича руководил Лёвочкин, у которого ещё до Майдана была репутация «проамериканского политика». Естественно, что в начавшемся гражданском противостоянии на такого человека невозможно положиться.

История не знает сослагательного наклонения и потому невозможно утверждать, какой могла бы развиваться «революция достоинства» без силового разгона в ночь на 30 ноября 2013 года. Очевидно, наверное, только одно — после саммита в Вильнюсе Запад выдал Януковичу чёрную метку, именно с этого момента началось вмешательство во внутренние дела Украины.

Однако президент оказался не готов принять вызов «партнёров», рассчитывая, видимо, на их снисхождение. В результате в феврале 2014 года на западных рубежах нашей стране возникло агрессивное государство, которое активно давит всё, что связано с Россией и русской культурой.

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